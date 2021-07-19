 

Эксперты рассказали о ранних симптомах болезни Паркинсона во сне

19.07.2021, 15:46, Разное
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Эксперты из Орхусского университета в Дании рассказали о ранних симптомах болезни Паркинсона, которые проявляются во сне. Любые резкие движения тела и разговоры свидетельствуют о наличии заболевания.
Исследователи изучили поведение многих людей во сне и пришли к выводу, что полностью здоровый человек никак не двигается во время ночного отдыха. Если же он в это время проявляет активность или разговаривает, то это может указывать на ранние симптомы развития болезни Паркинсона. Среди поводов для беспокойства также активность конечностей, когда человек резко дёргает ногой или рукой, сжатой в кулак. Всё это, как отметили учёные, является ранними симптомами неврологического заболевания.

Несмотря на заключение специалистов, они всё же рекомендовали обратиться за помощью к врачу. Речь идёт о моментах, когда человек замечает за собой похожее поведение. Точный диагноз может поставить только специализированный медицинский работник, так как самостоятельно и квалифицированно оценить состояние своего здоровья невозможно.

Источник: newinform.com



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