 

Объявлены дата выхода и характеристики ZTE Axon 30 5G с качественной подэкранной камерой

19.07.2021, 15:46, Разное
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Свой дебютный смартфон с подэкранной камерой готовится вывести на международный рынок компания ZTE. Axon 30 5G уже появился на первых изображениях в Сети вместе с датой выпуска и характеристиками устройства.
Трендом современных смартфонов стали фронтальные камеры, размещенные под экранной панелью, а не в традиционном вырезе. Однако пока таким новшеством могут похвастаться не все производители. Свой дебютный аппарат с фронтальным датчиком не в моноброви или отверстии, а под дисплеем, выпускает китайский бренд ZTE. В продаже, скорее всего, появятся несколько вариантов цвета корпуса аппарата, в том числе, классические черный и белый.

Axon 30 с модемом для работы в мобильных сетях 5G получил также основную камеру с четырьмя фото-видео-датчиками. Их расширение составляет 2, 5, 8 и 64 миллиона пикселей. Объективы заключены в два круга, при этом верхний содержит только один, самый крупный датчик. Кроме 16-мегапиксельного селфи-сенсора подэкранным будет и сканер отпечатков пальцев. Сам OLED-дисплей здесь 6,92-дюймовый, его разрешение составляет 1080 на 2460 точек.

Продуктивность и быстродействие гаджету обеспечивает однокристальная восьмиядерная платформа Snapdragon 870. ЕЕ дополняет 6-, 8-, и 12-гигабайтный чип оперативной памяти в зависимости от модификации. Работает «с коробки» устройство на одиннадцатом поколении операционной системы Android, усиленной фирменным интерфейсом MiFavor UI. Автономность ZTE Axon 30 5G придает аккумуляторная батарея на 4,1 тысячи мА•ч, пополнить энергию которой можно с помощью 55-ваттной зарядки. Хранить любой контент в телефоне можно на флэш-накопителе вместительностью 128, 256 или 512 гигабайт.

Источник: prokhab.ru



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