Hill – спустя полгода после отставки Трамп продолжает влиять на политическую сцену США

Дональд Трамп покинул Белый дом почти шесть месяцев назад, но он остаётся заметной фигурой в американской политике. Даже ярые противники 45-го президента признают, что он остаётся явным фаворитом среди кандидатов Республиканской партии на следующих выборах, пишет The Hill.



Reuters

Во вторник исполняется полгода с тех пор, как Дональд Трамп оставил Белый дом. Тогда бывший глава Белого дома покинул свою резиденцию на вертолёте, став единственным в истории американским лидером, дважды подвергшимся импичменту. А смятение, вызванное беспорядками в Капитолии 6 января, всё ещё ощущалось, пишет The Hill.

Нынешнее положение Трампа — это более сложный вопрос. Ведь экс-президент США не ушёл со сцены, как надеялись его оппоненты. Более того, он станет явным фаворитом при выборе кандидата от республиканцев в 2024 году, если решит баллотироваться.

Трамп отмахивается от внутрипартийных врагов, собирает огромное количество людей на митинги и заставляет считаться с собой на праймериз. Он продолжает высмеивать своих противников и «подпитывать ложные» идеи о фальсификации на прошлогодних выборах, отмечает издание.

Но, по словам The Hill, Трамп всё же оказался ослаблен. Блокировка в социальных сетях сделала его менее заметной фигурой в общенациональном дискурсе. Его организация Trump Organization и её многолетний финансовый директор Аллен Вайссельберг стали фигурантами в деле об уклонении от уплаты налогов в Нью-Йорке.

Огромная часть населения твёрдо придерживается своих взглядов относительно Трампа — одни любят, а другие ненавидят 45-го президента. Но более важно то, что от него отдаляются некоторые бывшие сторонники, считает издание.

К примеру, активный спонсор республиканцев Дэн Эберхарт, который пожертвовал около $100 тыс. на избирательную кампанию Трампа, охладел к нему после январских протестов в Вашингтоне. Он полагает, что экс-президент негативно влияет на партию.

«В партии нет никого, кто мог бы сравниться (с Трампом. — ИноТВ) в сборе массовых митингов или активизации базы, — говорит Эберхарт. — Но в то же время этого было недостаточно, чтобы выиграть в прошлый раз, и не хватит, чтобы выиграть в следующий».

Брэд Блейкман, который работал в администрации Джорджа Буша — младшего, тоже долгое время был одним из стойких сторонников Трампа, но теперь изменил своё мнение. «Эра Трампа закончилась», — уверен он.

Вместе с тем многочисленные опросы показывают, что Трамп сохраняет уверенное положение среди республиканцев. Его митинги в конце июня и начале июля в Огайо и Флориде собирали тысячи людей. И даже явные недоброжелатели экс-президента признают его влияние на базовый электорат партии.

«Я действительно не могу его терпеть, но я никогда не видел политического кандидата, который имел бы такое сильное влияние на избирателей», — заявляет опытный политтехнолог Демократической партии Тэд Девайн. При этом он серьёзно сомневается, что Трампу удастся снова победить на всеобщих выборах.

Девайн задаётся вопросом, который часто озвучивают как поклонники, так и ненавистники бывшего президента: кто может обойти его при выдвижении от республиканцев? «Никто не сможет его остановить, — предсказывает эксперт. — «(губернатор Флориды. — ИноТВ) Рон ДеСантис — легковес в сравнении с Трампом. Этому парню не удастся выступить на ринге против Трампа и не стать вторым «маленьким Марко Рубио». Нельзя в одночасье превратиться из подхалима в победителя».

Влияние, которое Трамп оказывает на свою базу, не сводится к его известности или лозунгам. Он, несомненно, изменил Республиканскую партию внешне и внутренне — к ужасу многих состоятельных консерваторов и к восторгу своих поклонников. Эти изменения по-прежнему отражаются на политическом ландшафте, считает The Hill.

«Трамп и трампизм живут и здравствуют, и он является господствующей фигурой в Республиканской партии, — заявляет бывший главный советник Белого дома по торговле Питер Наварро. — Одним из его великих достижений было превращение Республиканской партии в партию рабочего класса».

Последнее утверждение является спорным. Согласно экзит-поллам, в ноябре прошлого года избиратели с доходом менее $50 тыс. в год отдавали предпочтение Байдену, а не Трампу — 55% против 44%. Но экс-президент действительно добился успехов среди неожиданных категорий, особенно у пролетариев латиноамериканского происхождения, обращает внимание The Hill.

Экс-президент до сих пор не утратил способности охватить те части электората, до которых не могут достучаться другие политики. Но поляризация общества, «которую он разжигает», далеко не так полезна, как он думает. Тем не менее это не означает, что Трамп скоро исчезнет с политической сцены, подчёркивает издание.

«На мой взгляд, репутация Трампа среди публики в целом ухудшилась. Но я думаю, что удушающая хватка, в которую он взял Республиканскую партию, усилилась, — рассуждает Девайн. — Он держит её шею в своих руках и готов оказать такое давление, какое ему нужно, чтобы контролировать эту политическую партию».