Guardian – пошёл на попятную — Джонсон самоизолировался после общественного осуждения

Премьер-министр Соединённого Королевства всё же согласился уйти на самоизоляцию после своего общения с заразившимся коронавирусом членом правительства. Изначально Борис Джонсон хотел сделать для себя исключение и продолжить работу в обычном режиме, но передумал после того, как его предложение встретило гневную реакцию среди политиков и рядовых британцев, пишет The Guardian.



Reuters

Британский премьер Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак согласились уйти на самоизоляцию. Причиной стала их недавняя продолжительная встреча с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, у которого накануне был обнаружен COVID-19, пишет The Guardian.

Джонсон и Сунак изначально пытались избежать изоляции. Они заявили, что участвуют в пилотной программе, которая позволяет некоторым людям проходить экспресс-тест на коронавирус и работать в привычном режиме, отмечает издание.

Решение министров вызвало незамедлительную гневную реакцию со стороны общественности и консервативных парламентариев. Многие британцы пригрозили удалить с телефонов приложение, которое позволяет Службе национального здравоохранения отслеживать тех, кто заразился или контактировал с больными, подчёркивает The Guardian.

Недовольство публики вынудило Джонсона и Сунака пойти на попятную. Они пообещали, что не станут приезжать на Даунинг-стрит, а будут работать и встречаться с коллегами удалённо, обращает внимание издание.

Министр здравоохранения теневого правительства Джонатан Эшворт стал одним из тех, кто предостерёг министров от отказа от самоизоляции. По его словам, многие британцы были бы встревожены «особым, исключительным правилом» для Джонсона и Сунака.

«Неправильно, что только те, кто участвует в пилотных проектах, освобождаются от необходимости самоизолироваться. Нам нужна действенная и прагматичная политика самоизоляции, которая обеспечит безопасность людей, но при этом будет способствовать развитию экономики», — заявила Кейт Николлс, гендиректор организации UK Hospitality, которая представляет бары, отели и другие предприятия сектора.

«Обучение и жизнь сотен молодых людей, включая моих детей, неоднократно переворачивалась с ног на голову, снова и снова после надлежащей и ответственной изоляции. А теперь происходит это. Не хватает злости, чтобы описать всё происходящее», — признался один из лидеров Партии зелёных Джонатан Бартли, реагируя на новость о возможном исключении для Джонсона и Сунака.

Понедельник долежн стать для Британии «днём свободы», который приведёт к отмене многих карантинных ограничений. Однако на момент выхода статьи The Guardian споры в правительстве об этой мере всё ещё продолжались, и неизвестно, как на ситуации скажется самоизоляция Джонсона и Сунака.