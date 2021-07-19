 

Максим Виторган с детьми, Светлана Бондарчук и другие: новые фото со дня рождения Нино Нинидзе

19.07.2021, 15:08, Разное
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Почти неделю назад в Москве на крыше одного из домов отгремела вечеринка в честь юбилея Нино Нинидзе – 13 июля грузинской актрисе и певице исполнилось 30 лет. Поздравить именинницу в тот вечер собрались десятки звездных друзей актрисы: Светлана Бондарчук, Дарья Мельникова, которая месяц назад сообщила о разводе с Артуром Смольяниновым, Владимир Яглыч, Юлия Хлынина, Ида Галич, Сабина Ахмедова, Любовь Толкалина с дочерью Марией, Юля Паршута, Александра Ревенко и солист группы Tesla Boy Антон Севидов, участник “Квартета И” Леонид Барац и многие другие. На празднике также был замечен новый художественный руководитель “Гоголь-центра” Алексей Агранович, а режиссер Александр Молочников был в этот раз один, без своей девушки Екатерины Варнавы.

На торжестве также присутствовал 48-летний возлюбленный Нино Нинидзе актер Максим Виторган. Оказалось, что вместе с ним пришла почти вся его семья: на свежих фотографиях можно разглядеть его детей – 24-летнюю дочь Полину и 20-летний сына Даниила – от брака с Викторией Вербер. Сына Платона, рожденного в браке с Ксенией Собчак, на празднике не было – сейчас они отдыхают в Сен-Тропе.

Нино Нинидзе, Даниил и Полина Виторган

Максим и Нино вместе с 2019 года, и свое первое совместное интервью они дали журналу HELLO!. Нам они рассказали в том числе свою историю знакомства.

– Мы познакомились на дне рождения Аглаи Тарасовой, куда оба были приглашены, а после Максим улетел на Шпицберген на съемки. Начали переписываться, – начала Нино.
– Какое-то время общались, а потом любовь к эпистолярному жанру соединила нас, – продолжил Максим.
– И тут мне начали звонить журналисты, задавать вопросы о том, что нас связывает. Это было так странно. Я не могла понять, почему чужие люди задают мне беспардонные вопросы, ведь то, что происходит между двумя людьми, принадлежит только им. Сначала резко реагировала, а потом просто перестала отвечать.

Нино НинидзеПолина Виторган с сыном Нино Ниндзе СашейСабина Ахмедова и Никита ДушкинСергей Харченко и Светлана БондарчукЮлия Хлынина и Ида ГаличНино Нинидзе с сыном СашейЛеонид БарацНино НинидзеНино Нинидзе и Агата МуцениецеЮлия Хлынина, Ида Галич, Юля Паршута и Агата МуцениецеПолина Виторган, Нино Нинидзе и Нигина СайфуллаеваПолина и Максим Виторган



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