 

“Титушку” Крысина будут судить за терроризирование заключенных в колонии

19.07.2021, 14:56, Новости дня
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В прокуратуре отметили, что полиция завершила досудебное расследование против четверых осужденных, среди которых и “криминальный авторитет”.

Следствие установило, что с марта 2021 года двое “смотрящих” вместе с еще одним заключенным по поручению “криминального авторитета” заставляли других осужденных выполнять приказы и собирать деньги для “общака”. Тем, кто выступал против, грозили физической расправой. Двоих заключенных в итоге сильно избили.

Прокуратура не указывает имен подозреваемых, но судя по деталям дела речь о Крысине. О том, что он организовал терроризирование заключенных, сообщалось в начале мая.

Контекст:

Крысин отбывает наказание за убийство журналиста газеты “Вести” Веремия, который был убит во время Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. Журналист возвращался домой с работы на такси. Автомобиль остановили титушки, вытащили пассажиров и стали избивать их битами.

Веремия избивали трое мужчин, один из них, по данным следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист скончался в больнице от потери крови и полученных травм. В отношении Крысина вначале открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но позже дело переквалифицировали по ст. 296 (хулиганство).

Условный приговор Крысину (четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года) в декабре 2017-го вынес судья Шевченковского суда Олег Линник. Приговор вызвал возмущение в обществе, в Киеве прошли акции протеста с требованием пересмотра дела.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева вынес новый приговор Крысину в деле об убийстве Веремия – пять лет тюрьмы. В данный момент Крысин отбывает срок в Торецкой исправительной колонии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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