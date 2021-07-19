 

Зеленский во время визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией

19.07.2021, 14:56, Новости дня
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В частности, глава государства прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе. Президент пообщался с представителями мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам Зеленского, в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани он имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части грузинской территории.

“В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан”, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий. Зеленский заверил, что обе страны, являясь стратегическими партнерами, будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также работать над деоккупацией своих территорий.

Зеленский сегодня отправился в Грузию с рабочим визитом.

Контекст:

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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