Опубликованы цены на новые смартфоны Realme GT Explorer Master Edition

Ранее СМИ уже публиковала информацию о том, что Realme запустит новую линейку смартфонов GT Explorer Master Edition. Позже стало известно, что их выход на рынок запланирован на 21 июля текущего года.

И вот теперь в сеть просочилась, наконец, информация и о ценах, которые установят на территории Китая. Отметим, что гаджеты выйдут с разными процессорами: Snapdragon 778G и Snapdragon 870, от чего также будет зависеть конечная стоимость в розничной торговле.

Цена, эквивалентная 463 долларам, будет установлена для гаджета с объемом оперативной памяти 6 Гб и основной памятью в 128 Гб. Впрочем, пока не совсем понятно, по какой цене будут продавать смартфон с вдвое большими показателями. Ясно только, что он будет дороже.