Смартфон Poco X3 GT на платформе Dimensity 1100 представят 28 июля

Напомним, что Poco является одним из брендов, который используется в китайской компании Xiaomi. Данный производитель обещает представить новую модель смартфона X3 GT именно под данной торговой маркой.

Ожидается, что гаджет официально представят 28 июля, то есть менее, чем через две недели. По словам экспертов, данное устройство во многом будет повторять уже известный смартфон Redmi Note 10 Pro, который был выпущен для китайского рынка.

Кроме того в сети появилось сообщение о том, что в новой модели смартфона будет использована платформа Dimensity 1100, разработанная в MediaTek. Здесь процессор состоит из восьми ядер, обеспечивается частота работы 2,6 ГГц и оперативная память не менее 6 Гб.