В Сети опубликовано архивное фото Пугачевой “без штанов”

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал архивное фото, на котором запечатлена Алла Пугачева. На снимке Примадонна предстала в откровенном наряде. У многих сложилось впечатление, что артистки забыла надеть штаны.

На черно-белой фотографии Алла Пугачева запечатлена в коротком наряде. Не все сразу же узнали на снимке Примадонну отечественной эстрады. Она шла уверенным шагом в наряде, который похож на удлиненную рубашку. Образ дополнил ремень с выразительной пряжкой. Также на артистке присутствовала массивная цепочка.

В комментариях пользователи отметили, что тело и волосы действительно говорят о том, что на фото запечатлена Алла Пугачева. Однако у многих остались вопросы к лицу. Истинные поклонники Примадонны обратили внимание, что за заднем плане запечатлен мужчина, который когда-то работал директором знаменитости.