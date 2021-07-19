 

Российские вице-премьеры отказываются посещать Россию, боясь, что их не выпустят обратно

19.07.2021, 14:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Работа российского правительства может быть парализована из-за решения Михаила Мишустина, который ограничил выезд вице-премьеров за границу. В понедельник никто из них не прилетел в Россию.

В субботу премьер-министр потребовал от своих заместителей не выезжать за границу без его письменного разрешения. Это случилось после того, как никто не явился на экстренное совещание по вопросам снабжения морковью – вице-премьеры проводили уикенд дома, в странах Западной Европы. По слухам, Мишустин был в ярости и хотел отобрать у всех министров загранпаспорта, но потом смягчился и ограничился более либеральными мерами.

Российские вице-премьеры отказываются посещать Россию, боясь, что их не выпустят обратно– Михаил Владимирович человек вспыльчивый, но не злой, отходчивый. Он успокоится и всё станет нормально. Надо только пересидеть эту его вспышку спокойно. Поэтому мы решили пока в Россию не прилетать. Если не попадаться ему на глаза, всё уляжется, – сообщил по телефону из Милана вице-премьер, просивший не называть его имени.

У Михаила Мишустина десять заместителей. Обычно они прилетают в Россию 2-3 раза в неделю для участия в совещаниях и мероприятиях, а остальное время проводят со своими семьями за границей. Премьер давно жаловался, что ему сложно собрать вице-премьеров на внеплановое совещание. Но массовый «прогул» в субботу переполнил чашу его терпения. Эксперты полагают, что, если Мишустин перестанет грозить министрам запретом выезда, работа правительства вскоре восстановится.

Заседание правительства в понедельник прошло в онлайн-режиме. Вопрос о местонахождении министров не поднимался.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / Французские исследователи обнаружили в древнегреческих мифах упоминание богини бодипозитива

25.04 / Учёные нашли антисептик, который снизит риск инфицирования SARS-CoV-2

02.03 / C МКС катапультируют всех женщин – для экономии кислорода

05.04 / Мнение: О главной проблеме образованного русского человека

05.06 / Сумка-шоппер не хуже, чем от крупных брендов. Делаем своими руками (пошаговые фото)

10.02 / Мнение: Доходы в России и Китае, откуда взялась прибыль Теслы и заработок Яндекс-таксистов

09.01 / Мнение: Трампа перманентно забанили в Твиттере

16.02 / Кем же был на самом деле «чилийский инопланетянин»?

08.08 / Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

23.01 / Мнение: Новый курс США на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика