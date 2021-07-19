Российские вице-премьеры отказываются посещать Россию, боясь, что их не выпустят обратно

Работа российского правительства может быть парализована из-за решения Михаила Мишустина, который ограничил выезд вице-премьеров за границу. В понедельник никто из них не прилетел в Россию.

В субботу премьер-министр потребовал от своих заместителей не выезжать за границу без его письменного разрешения. Это случилось после того, как никто не явился на экстренное совещание по вопросам снабжения морковью – вице-премьеры проводили уикенд дома, в странах Западной Европы. По слухам, Мишустин был в ярости и хотел отобрать у всех министров загранпаспорта, но потом смягчился и ограничился более либеральными мерами.

– Михаил Владимирович человек вспыльчивый, но не злой, отходчивый. Он успокоится и всё станет нормально. Надо только пересидеть эту его вспышку спокойно. Поэтому мы решили пока в Россию не прилетать. Если не попадаться ему на глаза, всё уляжется, – сообщил по телефону из Милана вице-премьер, просивший не называть его имени.

У Михаила Мишустина десять заместителей. Обычно они прилетают в Россию 2-3 раза в неделю для участия в совещаниях и мероприятиях, а остальное время проводят со своими семьями за границей. Премьер давно жаловался, что ему сложно собрать вице-премьеров на внеплановое совещание. Но массовый «прогул» в субботу переполнил чашу его терпения. Эксперты полагают, что, если Мишустин перестанет грозить министрам запретом выезда, работа правительства вскоре восстановится.

Заседание правительства в понедельник прошло в онлайн-режиме. Вопрос о местонахождении министров не поднимался.

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