Times – недоверие к власти заставляет французов искать помощи у колдунов и ведьм

«Оккультизм» превратился во Франции в прибыльный бизнес, пишет The Times. Как отмечает газета, сегодня в стране практикуют сотни тысяч самопровозглашённых ведьм, колдунов и прорицателей. Учёные связывают этот всплеск популярности с недоверием властям и поиском альтернативных решений, в том числе магических. Однако в большинстве случаев «волшебники» и «духовные целители» думают только о лёгком способе заработка, предупреждает издание.



Reuters

Ведьмы и волшебники околдовывают Францию, пишет The Times. По словам ведущего французского этнолога Доминика Камю, всё больше людей наживаются на славе в социальных сетях и широко распространённом недоверии к властям. Как сообщил специалист французским СМИ, оккультизм превратился в «прибыльный бизнес» в стране.

По его оценкам, во Франции практикуют от 150 тыс. до 200 тыс. самопровозглашённых ведьм, колдунов и прорицателей. Для сравнения, в Великобритании их количество варьируется от 10 тыс. до 30 тыс.

«В прошлом колдовство держалось в тайне, но сегодня оно стало знаменем, позволяющим людям предъявлять права на идеи, основанные на псевдоисторической чепухе», — считает специалист. Благодаря социальным сетям и широкому распространению самиздата множество людей утверждают, что обладают даром и магическими способностями, и публикуют свои теории в блогах и книгах, а также продают тренинги по общению с духами, однако в основном речь идёт об эффективном способе заработка, подчёркивает этнолог.

Так, 56-летняя Софи Либерт, работающая бухгалтером в деревне в центральной Франции, говорит, что «существа» посещали её в собственном доме в Нормандии с трёхлетнего возраста. Она занимается магией уже десять лет и принимает «клиентов» в течение нескольких месяцев. «Различные знаки заставили меня понять, что я должна заняться профессией колдуньи, чтобы исцелять людей», — рассказывает женщина. По словам издания, тарифы, взимаемые ведьмами, волшебниками и духовными целителями, обычно составляют от €30 до €60.

Как напоминает газета, быть ведьмой в Европе не всегда было так просто. В период с 1430-го по 1630 год на европейском континенте около 110 тыс. женщин предстали перед судом за колдовство, и 48% из них были приговорены к смертной казни. В XVI веке государственный обвинитель из Нанси Николя Реми приговорил 900 «ведьм» к пыткам и ещё несколько сотен к смерти.

При этом рост благосостояния ведьм и колдунов совпадает с ростом недоверия к французским властям, обращает внимание газета. Недавний опрос показал, что 39% жителей страны «не доверяют» политикам, а ещё 23% испытывают к ним «отвращение». Учёные считают, что падение доверия к французским институтам привело к поиску альтернативных решений, в том числе магических.