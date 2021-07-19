Главред – эксперт объяснил, почему Путину невыгодно встречаться с Зеленским

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Владимир Путин не заинтересован во встрече с Владимиром Зеленским. Как пишет «Главред», Арестович заявил, что Путину невыгодны переговоры, поскольку от них будут ждать конкретных результатов, а если их не будет, то в выигрыше окажется инициатор этой встречи, то есть президент Зеленский.



Reuters

Президент РФ Владимир Путин не заинтересован во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как пишет «Главред», так считает советник главы офиса президента, спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович.

«Путину невыгодно встречаться с Зеленским, потому что тогда и народ Украины, и России, и особенно оккупированной части Донбасса, и мировое сообщество будут ждать конкретный результат. А если результатов не будет, то в выигрыше окажется инициатор этой встречи, то есть президент Зеленский», — заявил Арестович.

Советник главы офиса украинского президента считает, что в таком случае Зеленский «предстанет человеком, который хотел мира и предпринимал для этого инициативные шаги».

«А Путин будет выглядеть «букой и бякой», который не пошёл ни на какие условия своего визави, то есть фактически будет не только разжигателем конфликта, но и лицом, заинтересованным в его продолжении. Это невыгодно для Путина», — объяснил Арестович.