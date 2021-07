Daily Mail – под колпаком — израильскую шпионскую программу использовали для слежки за журналистами и политиками

Некоммерческая организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран обнаружили список из 50 тыс. телефонных номеров, за владельцами которых следили при помощи шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group. Как пишет Daily Mail, программа применялась для слежки с использованием мобильных телефонов за политиками, журналистами и активистами.



Reuters

Шпионское программное обеспечение Pegasus израильской компании NSO Group широко применялось для слежки за политиками, журналистами, правозащитниками и бизнесменами по всему миру, пишет Daily Mail со ссылкой на расследование базирующейся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 средств массовой информации различных стран.

Согласно заявлению компании NSO Group, шпионская программа предназначена для слежки за преступниками и террористами. При этом право пользования Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильского правительства.

Тем не менее, по результатам расследования, слежка носила «массовый характер». В частности, Forbidden Stories удалось получить один из списков прослушивавшихся телефонов, в котором содержатся 50 тыс. номеров, слежка за владельцами которых велась с 2016 года.

Как отмечает издание, номера из этого списка принадлежали бизнесменам, активистам, политикам, в том числе нескольким главам государств и премьер-министрам, членам королевских семей арабских стран. Кроме того, там фигурируют номера журналистов из CNN, Associated Press, Reuters, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, Le Monde, Financial Times, El País и Al Jazeera.

В списке также оказались номера двух женщин, близких к саудовскому журналисту Джамалю Хашогги, в том числе его жены Ханан Элатр. Предполагается, что их телефоны взломали незадолго до убийства Хашогги в 2018 году.

Впрочем, отмечается, что слежка была установлена не за всеми, чьи номера представлены в списке. Ожидается, что подробная информация о тех, чьи телефоны всё же были взломаны, будет обнародована в ближайшие дни.

Остаётся неизвестно, кто именно из клиентов NSO Group ввёл номера в список. Однако, согласно расследованию, многие из них находятся в десяти странах — Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Мексике, Марокко, Руанде, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Как напоминает Daily Mail, NSO Group, лидер растущей индустрии частного шпионского программного обеспечения, ранее обещала пресекать злоупотребления программой Pegasus. В компании назвали все обвинения преувеличенными и необоснованными, а также отказались подтвердить личности своих клиентов.