Кубок мира 2021: чемпионы и фееричный праздник танца

Турнир из-за ковидных ограничений переносился раз за разом c 2020 года. И вот, наконец, великолепная феерия танца состоялся в этот жаркий июльский день. Стоит ли говорить, что танцоры и поклонники танцевального спорта во всем мире с невероятным нетерпением ждали этого события. Организатором праздника по традиции выступил президент Российского танцевального союза (РТС) Станислав Попов. Генеральный партнер — «Газпромбанк» (АО).

Профессиональные танцы — это тот вид спорта и искусства, где паузы особенно невыносимы. Но танец — это образ жизни, остановиться невозможно. И большинство танцоров находили способы ежедневно тренироваться даже в период жесткого локдауна, когда были закрыты все залы. Кто-то тренировался дома, кто-то имел возможность арендовать крошечные частные залы. Так или иначе все представители танцевального спорта находили способы поддерживать физическую форму, самосовершенствоваться, регулярно общаться с педагогами и учениками по видеосвязи и даже участвовать в онлайн-турнирах. Но! Все они ужасно скучали по турнирной практике. Поэтому столь долгожданное международное соревнования, да еще такого уровня как Кремлевский Кубок мира, стал для танцоров не просто праздником, а настоящим счастьем. Мало кто в этот вечер думал об оценках и местах в турнирной таблице. Каждый дуэт стремился насладиться моментом, впитать атмосферу, ощутить вновь теплый прием кремлевской публики.

Но атмосфера атмосферой, а победители в турнирах всё равно есть. И на этот раз обладателями престижных Кубков стали:

Кубок мира латиноамериканская программа, профессионалы — Кирилл Белоруков и Виктория Харченко (Россия).

Кубок Кремля Любители:

Латиноамериканская программа — Косар Таха Бату и Олександра Повзун (Россия);

Европейская программа — Игорь Резник и Мария Полищук (Украина).

Кубок Кремля Pro-Am:

Латина – Кирилл Белоруков и Марина Максимова (Россия);

Стандарт — Андрей Мотыль и Екатерина Жукова (Россия).

За очередным восхождением Кирилла Белорукова на золотую ступень пьедестала в Кремле на этот раз было особенно интересно наблюдать. Ведь он впервые выступал здесь с новой партнершей, а Виктория Харченко, встав с Кириллом в пару год назад только-только на тот момент перешла в категорию профессионалов. Но после триумфа этого дуэта на недавнем чемпионате РТС победа этой пары на Кубке мира в Кремле, наверное, уже не была неожиданностью ни для самих танцоров, ни для судей, ни для зрителей.

После победы Кирилл и Виктория рассказали о том, что чувствуют:

Кирилл:

Я очень рад, что для нас все так удачно завершилось на этом турнире. Огромное спасибо организаторам за этот замечательный праздник. Уверен на 100%, что люди покинули кремлевский зал с позитивными эмоциями.

Виктория:

Победа – это всегда очень приятно. Мы с Кириллом старались показать свой лучший танец, чтобы зрители нас поддерживали и запомнили. Думаю, у нас все получилось. Атмосфера этого вечера была просто шикарная. Я впервые выступала на этом паркете в категории профессионалы – и все происходило именно так, как в моих детских мечтах. Я в детстве с замиранием сердца смотрела видеозаписи турниров в Кремле, на прекрасных танцоров, на оркестр Георгия Мушеева, на то, как Станислав Попов им подпевает в микрофон – и сегодня все это повторилось для меня уже наяву. В зале нас очень поддерживают друзья, родители, болельщики.

Кирилл: Мы специально не приглашали в Кремль никакие группы поддержки, но видели, что нам были рады даже незнакомые совершенно люди, они улыбались нам, махали, аплодировали. Это очень приятно!

Так же как и на прошедшем недавно чемпионате России в категории профессионалов в латине на Кубке в Кремле вслед за победителями все туры вровень шли их соотечественники Владимир Литвинов и Ольга Николаева. В зале собралось огромное количество их болельщиков, и танцоры щедро возвращали им свои эмоции. Танец Владимира и Ольги был невероятно экспрессивным, очевидно было, что они наслаждались своим выступлением, залом, контактом с публикой и в итоге поднялись на серебряную ступень пьедестала.

К середине вечера Владимир уже успел станцевать турнир Pro-Am со своей партнершей Викторией Багаевой и рассказал о своих ощущениях от обоих соревнований:

Владимир:

Классно! Нам очень понравилось, как мы первый тур станцевали. Прошло, наконец, это жесткое ограничительное пандемийное время, и мы надеемся, что, начиная с кремлевского турнира танцевальная жизнь войдет в свое прежнее нормальное русло.

В Кремле я впервые танцую турнир в турнире, но вообще подобный опыт совмещения с Про-М мы уже имели. В этот раз все понравилось, для меня это даже хорошо в плане обретения оптимальной физической формы. Так что мне такое совмещение выступлений в профессиональной и любительской категориях нисколько не мешает, скорее, наоборот – помогает войти в тонус.

Немного не успели мы избежать небольшое столкновение на паркете, в нас слегка врезались. В последний момент я только заметил пару рядом – пусть это будет мне уроком, в следующий раз поведу себя иначе в подобной ситуации.

По-настоящему счастливыми выглядели победители Кубка Кремля по европейской программе украинские танцоры Игорь Резник и Мария Полищук.

Мария:

Мы были очень рады вернуться в Кремль. Танцевали здесь аж 6 лет назад, еще в самом начале нашей совместной карьеры, поэтому этот турнир для нас по-настоящему знаковый. Всегда приятно выступать в таком шикарном зале, для таких зрителей, перед такими именитыми судьями.

Игорь:

Действительно, нам не так часто выпадает возможность выступать в столь замечательном зале, поэтому мы очень рады быть снова в Кремле. Добирались в это пандемийное время до Москвы с определенными сложностями, но, к счастью, мы здесь… и мы победители. Теперь срочно в душ и домой (смеется).

Мария:

Все наши соперники сегодня были очень сильные, в финале оказались танцоры мирового класса. Нам было очень приятно соревноваться с достойными соперниками, да еще и выиграть у них.

Праздничное убранство зала, множество цветов, потрясающая живая музыка, уникальное световое оформление, красивейшие танцевально-музыкальные композиции в исполнении Angel Elange (Анжелики Эланж), выступление легенд танца Виктора да Силвы и Ханны Картунен, очаровательной Веры Фартушняк и Дениса Тагинцева, тонкий юмор и элегантный конферанс Станислава Попова, всё это вместе вновь создало ту непередаваемую волшебную ауру в Кремлевском зале, за которую он справедливо считается в танцевальном мире одним из самых красивых, проводимые там турниры одними из самых престижных, а организация наилучшей! Браво, Станислав Попов!