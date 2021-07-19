Станцией Рижская МЦД-2 после реконструкции будут пользоваться около 150 тысяч пассажиров каждый день

Масштабные транспортные проекты меняют Москву. Два центральных диаметра (МЦД) заставили горожан поверить, что поездки на электричках могут быть комфортными и быстрыми. А проект транспортно-пересадочных узлов полностью переворачивает представление москвичей о вокзалах и переходах.

Так, на базе Рижского воклаза и станции Рижская МЦД-2 будет создан один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в столице. Он объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также три Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4.

По словам заместителя мэра Москва по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, также здесь построят новую железнодорожную платформу Рижская с конкорсом, откуда пассажиры смогут с комфортом перейти на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро.

Московские власти ожидают, что после реконструкции станции Рижская МЦД ежедневно будут пользоваться 150 тысяч человек.

Кстати, рядом с вокзалом также хотят сделать пешеходную улицу от проспекта Мира до Водопроводного переулка и путей от станции “Рижская” БКЛ метро до Водопроводного переулка. Бочкарев считает, что это пешеходные маршруты, которых сейчас нет.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что специалисты также займутся строительством участка улично-дорожной сети от съезда с Крестовского путепровода в Водопроводный переулок. Благодаря этому будет разгружен отрезок от проспекта Мира до Новорижской эстакады.

“Для удобства пассажиров в Водопроводном переулке запроектированы две остановки общественного транспорта, зоны для стоянки такси, велопарковки”, – пояснила Княжевская”.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о благоустройстве площади у Рижского вокзала. Будет благоустроено порядка 70 гектаров территории. Около входа на вокзал появятся стоянки такси и велосипедные парковки. Для удобства пассажиров сделают навесы, которые защитят их от дождя и снега.

Помимо этого, приведут в порядок и инженерные коммуникации. Построят сети дождевой канализации и наружного освещения. Также у Рижского вокзала высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.