Эмин Агаларов о причине второго развода, походах к психологу и частном самолете за 35 миллионов долларов

Эмин Агаларов стал героем очередного выпуска авторской программы Ксении Сочбак “Осторожно, Собчак”. В разговоре с журналистом певец и бизнесмен был предельно откровенен. Не на все вопросы Эмин отвечал прямо, но на некоторые впервые дал честную реакцию. Например, Агаларов объяснил, почему их с Аленой Гавриловой брак распался. На комментарий Ксении о том, что, женившись во второй раз, можно было бы сохранить семью, добавив в отношения “немножко лицемерия”, Эмин объяснил, что совершенно не готов к любым компромиссам.

Бескомпромиссность с одной стороны, с другой – появляются разногласия, которые люди не могут решить. Иногда случаются какие-то кардинальные моменты. Алена старалась, у нее получалось, но проблема была больше во мне, в моем образе жизни, мировоззрении. Я все хочу, чтоб было как я хочу. И никак иначе быть не может. Со стороны, может, кажется, что со мной легко. На самом деле это не так. Любой женщине со мной будет непросто. Головой я все понимаю, но примерить костюм компромиссного человека пока не получается, – сказал Эмин.

Ксения Собчак и Эмин Агаларов

Кроме того Агаларов согласился с Ксенией, что второй развод для любого человека – уже большая неудача, и он начал работу над собой, чтобы понять, почему у него не складываются стабильные отношения с женщинами.

Начал работать в этом направлении. Стал копошиться в своей голове, провел несколько сессий с психологом. Например, я очень ревнив. Если у меня случился приступ ревности. все может вокруг разрушиться. Задаю вопросы психологу, вот есть же люди, у которых нет этого чувства ревности. Психолог направляет меня туда, где я могу найти ответы сам. Пока я не нашел ответ, но найду, – рассказал Агаларов Собчак.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Эмин предложил Ксении снимать программу в Баку. Для этого Агаларов отвез Собчак и всю съемочную группу на одни сутки в столицу Азербайджана на частном лайнере, принадлежащем его отцу, миллионеру Аразу Агаларову. Во время перелета Эмин признался, что мечтает купить свой личный авиалайнер, примерная стоимость которого составляет 35 миллионов долларов.

В Баку Эмин пригласил Ксению в дом своей бабушки, где рассказал о первом браке с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Оказалось, что о разводе супругов все родственники узнали из СМИ:

Все мои узнали из СМИ, включая моих родителей. Зачем говорить, все равно ничего хорошего бы я не услышал. Говоришь тогда, когда ты можешь получить поддержку. Когда не можешь, то, в принципе, можно и не говорить. Папе сказал – развелся, он ответил: “Ну, и дурак”. Агаларов также признался, что за 15 лет отношений с Лейлой Алиевой они стали друг другу как брат и сестра. Бывшие супруги часто созваниваются и делятся всем, даже личным. О том, каким был брак и развод Эмина и Лейлы, читайте здесь.

Эмин Агаларов и Лейла Алиева Эмин с детьми

Напомним, Эмин Агаларов девять лет был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В этом брака у пары в 2008 году родились близнецы Али и Микаил, а в 2017-м они стали приемными родителями для девочки Амины. В 2018 году Эмин женился во второй раз, его избранницей стала модель Алена Гаврилова, у них родилась дочь Афина.