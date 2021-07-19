 

Полицейские во Франции застрелили подозреваемого в обезглавливании ребенка

19.07.2021, 14:10, Новости дня
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Жителя Франции заподозрили в убийстве 13-летнего ребенка: его застрелили во время задержания полицейские, сообщают местные телеканалы.

Подозреваемого удалось выявить во время поисков ребенка, сбежавшего из дома в Марселе, тело подростка нашли в мешке в одном из домов Тараскона (департамент Буш-дю-Рон), позднее рядом нашли голову ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Хозяина квартиры, где нашли голову, заметили в соседнем Арле. Он попытался скрыться и был застрелен.

Отмечается, что у подозреваемого были проблемы с психикой, он якобы пытался съесть части тела убитого. В квартире нашли предметы сатанинского культа.

Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».



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