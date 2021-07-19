Проверку домашних заданий школьников решили доверить ИИ

Порядка 50% домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ): технологию планируется внедрить до 2030 года, сообщается в паспорте стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения.

«Результаты: до 2030 года – 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», – передает ТАСС текст документа. Отмечается, что разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя».

Ранее ВОЗ назвала риски применения искусственного интеллекта в медицине.