 

Проверку домашних заданий школьников решили доверить ИИ

19.07.2021, 14:10, Новости дня
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Порядка 50% домашних заданий школьников будет проверять искусственный интеллект (ИИ): технологию планируется внедрить до 2030 года, сообщается в паспорте стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения.

«Результаты: до 2030 года – 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», – передает ТАСС текст документа. Отмечается, что разработку планируется реализовать в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя».

Ранее ВОЗ назвала риски применения искусственного интеллекта в медицине.



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