 

Роспотребнадзор запретил есть и обниматься на избирательных участках

19.07.2021, 14:10, Новости дня
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В связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор запретил кандидатам и другим участникам избирательных процессов рукопожатия и объятия на участках для голосования, говорится на сайте ЦИК России.

«Кандидатам и иным участникам избирательного процесса категорически запрещаются рукопожатия и другие физические контакты, нарушающие безопасную физическую дистанцию между ними. Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды», – приводятся рекомендации Роспотребнадзора на сайте ЦИК.

Также всем членам избирательных комиссий и другим участникам избирательного процесса, которые будут работать на выборах в сентябре, было рекомендовано пройти вакцинацию от COVID-19.

«Во избежание заражения в период проведения избирательной кампании членам избирательных комиссий и иным участникам избирательного процесса рекомендуется заранее провести профилактические прививки против коронавирусной инфекции (COVID- 19)», – говорится в документе.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.



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