 

В Минагрополитики рассказали, сколько земли продали украинцы с 1 июля

19.07.2021, 14:02, Новости дня
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По данным ведомства, наибольшая площадь земель, по которым зарегистрированы сделки, – в Полтавской области (351,3 га). За ней следуют Харьковская (237,2 га), Винницкая (132,8 га) и Киевская (106,8 га) области. Всего по Украине продали почти 1530 га земли.

В Минагрополитики отметили, что за 18 дней с начала запуска рынка земли 3804 нотариуса подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них согласовано 3729, 26 – находятся в очереди на рассмотрение, 491 – отказано.

https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/135592812045086

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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