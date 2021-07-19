 

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио под угрозой из-за нашествия устриц

19.07.2021, 14:02, Новости дня
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Проблемы возникли с водным путем “Морской лес” в Токийском заливе, где должны пройти соревнования по гребле на каноэ и обычной гребле. Эта водная трасса – единственная локация для гребли во всей Японии, которая соответствует международным стандартам.

В заливе установили специальные поплавки, чтобы остановить волны, отражающиеся на спортсменов. Однако поплавки начали тонуть – как оказалось, к ним прицепились устрицы.

Чтобы исправить это, приходилось или вытаскивать оборудование на берег, или отправлять в воду водолазов и на месте очищать поплавки. Всего во время этих работ выловили 14 тонн устриц. Работы по очистке и ремонту обошлись организаторам в $1,28 млн.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Олимпиада в Токио 2020 года пройдет с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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