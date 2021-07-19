Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
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На заглавном фото певица запечатлена с верхнего ракурса на фоне моря – артистка крупным планом показала лицо без макияжа и декольте. На остальных снимках Свиридова позирует в других локациях.
“Вот такое утро было у меня сегодня”, – подписала снимки артистка.
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Контекст:
Свиридова родилась в 1962 году в Крыму, а затем вместе с семьей переехала в Беларусь. В 1993 году артистка переехала из Минска в Москву.
Певица прославилась после исполнения хитов “Розовый фламинго”, “Никто – никогда”, “Бедная овечка”.
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