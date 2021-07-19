 

Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе

19.07.2021, 14:02, Новости дня
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На заглавном фото певица запечатлена с верхнего ракурса на фоне моря – артистка крупным планом показала лицо без макияжа и декольте. На остальных снимках Свиридова позирует в других локациях.

“Вот такое утро было у меня сегодня”, – подписала снимки артистка.

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Публикация от Але * на Свиридова (@alenasviridova)

Контекст:

Свиридова родилась в 1962 году в Крыму, а затем вместе с семьей переехала в Беларусь. В 1993 году артистка переехала из Минска в Москву.

Певица прославилась после исполнения хитов “Розовый фламинго”, “Никто – никогда”, “Бедная овечка”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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