“Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит нах…р!” Полякова возмутилась критике в свой адрес

“Ребятушки, я читаю ваши комментарии по поводу того, что я вакцинировалась, и опять какой-то кошмар! “Где иголка?!”, “Все нам наврали!”, – рассказала Полякова.

Певица подчеркнула, что уже болела коронавирусом и несмотря на наличие антител в организме, приняла решение вакцинироваться.

“Я очень много езжу по Украине. Я все время в контакте с людьми. Я уже болела коронавирусом. Мало того, когда я кололась, у меня еще были антитела. Тем не менее, из-за того, что я много работаю и много везде со всеми общаюсь, мне нужно было вакцинироваться”, – объяснила Полякова.

Она подчеркнула, что после первой дозы вакцины неважно себя чувствовала три дня, а после второй все было хорошо, “только рука болела”.

“Если вы не хотите – я никого не агитирую! Но знайте: чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит нах…р! Так что всем здоровья и добра”, – подытожила Полякова.

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Контекст:

17 июля Полякова привилась вакциной Pfizer. Но, по ее словам, она бы вколола себе любую доступную в Украине вакцину, поскольку “хотела “чувствовать себя защищенной”.

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 июля первую дозу вакцины получило 2,6 млн человек, а 1,4 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

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