В Харьковской области журналист заявил о нападении на свое жилье. Полиция открыла уголовное производство

Инцидент произошел в селе Циркуны в пригороде Харькова.

“В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны. С соответствующим заявлением в полицию 18 июля в 11.38 обратился 35-летний представитель информационного агентства”, – говорится в сообщении.

Полиция выезжала на место и изъяла вещественные доказательства. В частности, правоохранители показали фото бутылки с торчащим из горловины куском каната.

“В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления и их задержания”, – подчеркнули в полиции.

Причастных к нападению могут отправить за решетку на срок до трех лет, отметили правоохранители.

Какое именно агентство представляет пострадавший – не указано. На данный момент ни одно СМИ не сообщило об инциденте со своим сотрудником.

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