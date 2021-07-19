Ученые предупреждают о расширении аномалии в магнитном поле Земли

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19.07.2021, 14:00, Новости дня
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Ученые предупреждают о расширении аномальной зоной над южной частью Атлантики. Там в районе Южной Америки существенно ослабло магнитное поле Земли.

По словам специалистов, именно магнитное поле является самым надежным щитом, защищающим поверхность планеты от негативного влияния излучения из космоса.

Также эксперты предупреждают, что данная аномалия может приводить к сбоям в работе электронных устройств. Особенно это касается тех систем, которые зависят от спутниковой связи. Ученые за последние годы наблюдали расширение данной аномальной зоны. Также она постепенно смещается, занимая новые территории, говорят специалисты. К каким последствиям это может провести на глобальном уровне, пока непонятно.



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