 

Смартфоны Huawei P50 и P50 Pro будут переведены на платформу Snapdragon 888

19.07.2021, 14:00, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, китайская компания Huawei переведет свои новейшие смартфоны P50 и P50 Pro с процессоров Kirin 9000 на новые платформы. В гаджетах будут использованы чипы Snapdragon 888.

По словам экспертов, причиной стала острая нехватка процессоров Kirin. Китайский производитель и так по разным причинам испытывает сложности с получением комплектующих.  А тут – еще одна неприятная новость.

Решать эти и другие проблемы в Huawei уже научились разными методами. Это развитие внутреннего производства, поиск аналогов-заменителей, а также осторожная политика в области инноваций. В частности, не все новые смартфоны получат поддержку связи пятого поколения. Многие выйдут с модемами 4G.



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