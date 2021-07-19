Смартфоны Huawei P50 и P50 Pro будут переведены на платформу Snapdragon 888

Как стало известно из достоверных источников, китайская компания Huawei переведет свои новейшие смартфоны P50 и P50 Pro с процессоров Kirin 9000 на новые платформы. В гаджетах будут использованы чипы Snapdragon 888.

По словам экспертов, причиной стала острая нехватка процессоров Kirin. Китайский производитель и так по разным причинам испытывает сложности с получением комплектующих. А тут – еще одна неприятная новость.

Решать эти и другие проблемы в Huawei уже научились разными методами. Это развитие внутреннего производства, поиск аналогов-заменителей, а также осторожная политика в области инноваций. В частности, не все новые смартфоны получат поддержку связи пятого поколения. Многие выйдут с модемами 4G.