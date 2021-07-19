 

Нейтронные звезды оказались почти идеальными сферами

19.07.2021, 13:58, Разное
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Астрофизики на встрече Королевского астрономического общества рассказали, что нейтронные звёзды представляю из себя практически идеальную сферу. Самые высокие горы на их поверхности не превышают нескольких миллиметров.
Изначально астрофизики предполагали, что на поверхности вращающейся нейтронной звезды может существовать определённый рельеф с высотой гор до нескольких сантиметров. Подобная концепция была теоретической и основывалась исключительно на расчётах учёных. Новые данные, в которых астрофизики пересмотрели эту концепцию с новыми данными и знаниями о космическом пространстве, говорят об ошибочности первоначальных суждений. В частности, сантиметровые выступы не позволили бы нейтронной звезде сохранять свою целостность. Куда более вероятной выглядит теория о том, что на поверхности космического тела практически нет никаких неровностей, а те, что имеются, достигают в высоту всего нескольких миллиметров.

Главной причиной такого явления эксперты считают колоссальную гравитацию. При размере самой звезды всего 10-20 километров, она имеет массу Солнца. Её же гравитационное воздействие на окружающую среду в миллиард раз превышает воздействие Земли. Учёные надеются в ближайшее время получить куда больше информации о нейтронных звёздах при помощи усовершенствованных детекторов Virgo и LIGO. Это поможет лучше понять эволюцию Вселенной.

Источник: in-space.ru



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