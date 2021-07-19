Названы продукты для защиты кожи от солнца

Врачи-диетологи рассказали, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы защитить кожу от вредного воздействия кожи. В летние месяцы необходимо постоянно использовать специальный крем, но можно прибегнуть и к другим способам.

Некоторые продукты способны защитить кожный покров, поскольку содержат антиоксиданты, меланин и воду. Отмечается, что в организм должен поступать глутатион. Он важен, поскольку присутствует в каждой клетки. Речь идет об одном из мощнейших антиоксидантов, к тому же его уровень можно существенно повысить посредством изменения рациона. В частности, необходимо начать употреблять чеснок, редис, рукколу, репчатый лук, курицу, красное мясо, индейку, рыбу.

Для защиты кожи от солнца подойдут плоды, содержащие воду. К ним относятся следующие: клубника, апельсин, арбуз, дыня, персик, салат-латук, кабачок, томаты. Существуют продукты, повышающие природный уровень меланина. Важно начать есть фрукты и овощи темного цвета, также можно включить в рацион темный шоколад. Выработку меланина стимулирует красное мясо, курица, яйца, сыр, молоко.

Важным в летний период является витамин А. Он способствует ускорению восстановления клеток кожи. В основном данный элемент содержится в моркови, лососе, молочный продуктах, томатах, зеленых листовых овощах, сливе, абрикосе, креветках.

Источник: inosmi.ru