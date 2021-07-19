 

Названы продукты для защиты кожи от солнца

19.07.2021, 13:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи-диетологи рассказали, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы защитить кожу от вредного воздействия кожи. В летние месяцы необходимо постоянно использовать специальный крем, но можно прибегнуть и к другим способам.
Некоторые продукты способны защитить кожный покров, поскольку содержат антиоксиданты, меланин и воду. Отмечается, что в организм должен поступать глутатион. Он важен, поскольку присутствует в каждой клетки. Речь идет об одном из мощнейших антиоксидантов, к тому же его уровень можно существенно повысить посредством изменения рациона. В частности, необходимо начать употреблять чеснок, редис, рукколу, репчатый лук, курицу, красное мясо, индейку, рыбу.

Для защиты кожи от солнца подойдут плоды, содержащие воду. К ним относятся следующие: клубника, апельсин, арбуз, дыня, персик, салат-латук, кабачок, томаты. Существуют продукты, повышающие природный уровень меланина. Важно начать есть фрукты и овощи темного цвета, также можно включить в рацион темный шоколад. Выработку меланина стимулирует красное мясо, курица, яйца, сыр, молоко.

Важным в летний период является витамин А. Он способствует ускорению восстановления клеток кожи. В основном данный элемент содержится в моркови, лососе, молочный продуктах, томатах, зеленых листовых овощах, сливе, абрикосе, креветках.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.08 / Сексолог Сергей Ланг назвал продукты со свойствами афродизиаков

28.01 / Спасатели достали водителя из искореженной машины

29.06 / Бывший женился, в космос не пустили: как Светлана Ходченкова справляется с проблемами в личной жизни и карьере

07.01 / Глава непокорных Капитолийского холма

13.09 / Пашаев или Добровинский? Кто консультирует Кремль по «делу Навального»

28.07 / «Предки не простят»

04.02 / Мнение: Съем один-два кусочка – и всё, дальше не понимаю, зачем (с)

05.11 / Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров опроверг слухи о своей помолвке

18.09 / Андерс Брейвик нанял Эльмана Пашаева для помощи в досрочном освобождении

18.11 / Виктория Бекхэм обошла Кейт Миддлтон в рейтинге самых стильных европеек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика