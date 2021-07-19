 

Нина Добрев, Орландо Блум, Наташа Поли и другие на гала-вечере amfAR 2021 в Каннах

19.07.2021, 13:20, Разное
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Завершившийся в эту субботу 74-й Каннский кинофестиваль был богат на мероприятия вне основной красной дорожки: о двух из них, устроенных модным брендом Louis Vuitton и благотворительным фондом “Обнаженные сердца”, мы писали на прошлой неделе. За день до официальной церемонии закрытия на вилле Эйленрок рядом с Каннами прошел ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, организованный Американским фондом исследования СПИДа. На этот аукцион, билеты на который стоят немаленьких денег, всегда приходят звезды первой величины – этот раз не стал исключением.

Мероприятие посетили Орландо Блум, Нина Добрев, Реджина Кинг, Карин Ройтфельд, Рэйчел Броснахэн, Вики Крипс, Джулианна Хаф, Белла Торн с женихом, итальянским певцом Бенджамином Масколо, Даррен Крисс, Кэт Грэхем, Стелла Максвелл, Роуз Бертрам и многие другие.

Ведущими вечера стала актриса Шэрон Стоун, которая пришла на вечер с 21-летним сыном Роэном, и режиссер (а также председатель жюри кинофестиваля в этом году) Спайк Ли. За музыкальную программу отвечала певица Алиша Кис – она исполнила несколько своих хитов. Также между выступлениями состоялось небольшое модное шоу, образы для которого стилизовала Карин Ройтфельд. По итогам аукциона было собрано более 235 миллионов долларов.



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