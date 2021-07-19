 

ЕС обвинил Китай в кибератаке с помощью уязвимости сервера Microsoft

19.07.2021, 13:16, Новости дня
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Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server корпорации Microsoft, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами разоблачают вредоносную кибердеятельность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом. ЕС и его государства-члены оценивают эту вредоносную кибердеятельность как осуществляемую с территории Китая», – цитирует заявление Борреля ТАСС.

Также в заявлении говорится, что «компрометация и эксплуатация сервера» подозрвала безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей в мире, включая государства и учреждения Евросоюза.

«Это позволило получить доступ к значительному числу хакеров, которые до сих пор продолжали использовать этот компромисс. Это безответственное и вредное поведение привело к рискам для безопасности и значительным экономическим потерям для наших государственных учреждений и частных компаний, а также продемонстрировало значительные побочные и системные последствия для нашей безопасности, экономики и общества в целом», – указывается в документе.

В конце июля немецкие СМИ заявили, что банковский сектор и инфраструктура Германии подверглись масштабной кибератаке, за которой якобы стоит российская хакерская группа.



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