В Кремле прокомментировали отмену QR-кодов в Москве

Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность и проверенность в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отмену QR-кодов для посещения ресторанов в Москве.

«Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койкомест, оперативного включения резервов», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают действия московских властей, отменивших с понедельника требование о QR-кодах в столичных ресторанах.

Песков отметил, что в рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения, повторив, что Москва доказала свою эффективность, проверенность в борьбе с эпидемией, передает РИА «Новости».

«В любом случае руководители регионов все время принимают решения с учетом в первую очередь обеспечения здоровья и жизни людей… Также, разумеется, решение принимается и с учетом поддержания жизнеспособности экономики… опять же исходя из интересов людей», – сказал Песков, добавив, что каждый раз власти пытаются найти «золотую середину».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время власти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов.