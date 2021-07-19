 

Соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц

19.07.2021, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц в районе Токийского залива, сообщают СМИ.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ планируется проводить как раз в районе залива, огромное число моллюсков прикрепилось к поплавкам, необходимым для поддержания спокойной водной поверхности, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Уже выловили 14 тонн устриц, поплавки под их тяжестью начали тонуть. Власти города потратили 1,28 млн долларов на экстренный ремонт.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее СМИ сообщали, что на финале чемпионата Европы по футболу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне ожидается нашествие миллионов летающих муравьев, так как матч должен был проходить во время брачного периода этих насекомых. Матч прошел без осложнений, победителями стала сборная Италии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Опубликована статистика общения в WhatsApp

11.02 / Киевская горадминистрация оспорит решение суда о переименовании проспекта Бандеры

06.12 / Кудрин отреагировал на стрельбу Чубайса из пушки

21.04 / В России проходят митинги в поддержку Навального. Трансляция

05.06 / Милованов рассказал, что договор Киевской школы экономики с “Укроборонпромом” аннулировали, КШЭ бесплатно проведет исследование

02.12 / Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года

29.01 / Опубликованы фотографии прототипа Porsche 911 Safari

23.04 / Из “красной” зоны в ближайшее время могут выйти Киев и еще пять регионов – Кабмин

26.02 / Прокуратура решила оценить действия Ростехнадзора по факту обрушения фабрики в Норильске

03.04 / Умер раненый при атаке на Капитолий в США полицейский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика