Соревнования по гребле на Олимпиаде оказались под угрозой срыва из-за устриц

Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц в районе Токийского залива, сообщают СМИ.

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ планируется проводить как раз в районе залива, огромное число моллюсков прикрепилось к поплавкам, необходимым для поддержания спокойной водной поверхности, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

Уже выловили 14 тонн устриц, поплавки под их тяжестью начали тонуть. Власти города потратили 1,28 млн долларов на экстренный ремонт.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Ранее СМИ сообщали, что на финале чемпионата Европы по футболу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне ожидается нашествие миллионов летающих муравьев, так как матч должен был проходить во время брачного периода этих насекомых. Матч прошел без осложнений, победителями стала сборная Италии.