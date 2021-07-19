 

Береза: РФ – чемпионы мира по тупости. Какими же надо быть тупыми, чтобы, получив наказание из-за мельдония, вновь его принять и опять попасться

19.07.2021, 13:06, Новости дня
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Я давно так не смеялся. Это феерично.

Когда-то российский юморист Задорнов развлекал свою публику монологом, в котором он десятки раз повторял, что американцы тупые. Российской публике это нравилось, она радовалась и искренне аплодировала. Но читая последние новости, я вспоминаю цитату из комедии “Ревизор” великого украинского писателя Николая Гоголя: “Чему смеетесь? Над собою смеетесь!”. Потому что вчера РФ доказала, что на чемпионате мира по тупости уверенно занимает первое место.

После того, как Кремль был пойман на систематическом использовании допинга, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отстранил на два года российских спортсменов от участия во всех крупных международных соревнованиях под национальным флагом, а также запретил им использовать гимн и символику. В общем, они теперь выходят, как ноунейм страна. А что поделать? Любят жрать мельдоний – пусть терпят.

Так вот, вчера СМИ облетела спортивная топ-новость. При допинг-контроле в пробах российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать в состязаниях парных четверок. Вместо них на Олимпиаде в Токио будет выступать сборная Литвы. И при этом официальные лица Эрэфии делают вид, что они удивлены и даже не подозревали о фактах использования мельдония российскими спортсменами. Это они так лицо сохраняют? Все, как в старом детском анекдоте:

Сидит ежик на пеньке и медитирует:

– Я не пукну, я не пукну, я не пукну…

И вдруг… Пук!

– Это не я! Это не я! Это не я!

И все это наводит меня на мысль: каким же надо быть тупым, чтобы, получив наказание из-за мельдония, вновь его принять и опять попасться. Воистину, чемпионы мира по тупости. Все же кремлевские чиновники в очередной раз показали миру, что тупость и ложь – это их суть. А спортсмены прекрасно это проиллюстрировали. А допинг-скандал накануне старта Олимпиады нанес еще больший удар по имиджу РФ. Хотя какой у них имидж? Без мельдония они нули. Но тупые нули. Очень тупые.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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