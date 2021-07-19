В Днепре школьница не смогла поступить в вуз и покончила с собой – СМИ

По данным издания, девушка повесилась на металлической перекладине. В предсмертной записке она указала, что покончила жизнь самоубийством из-за того что не поступила в учебное заведение.

Тело обнаружила мать подростка во дворе своего дома. Подробности еще выясняют.

Контекст:

С начала этого года в Украине дети совершили 69 самоубийств, сообщали 24 июня в МВД. Также было совершено 329 попыток суицида среди детей.

В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский говорил, что в последнее время в стране родители все чаще жалуются по поводу тяжелых депрессий у своих детей. К обострению психических расстройств привело, по его словам, дистанционное обучение.

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