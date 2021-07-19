 

“Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно”. “Горячая” Херли засветила “сексуальные” формы

19.07.2021, 13:06, Новости дня
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На заглавном фото Херли позирует, прогнувшись в спине и упершись ягодицам в стену.  На втором фото знаменитость сменила позу,  встав в полный рост.

“Ну наконец-то прибыло мое любимое бикини в черном цвете. Обтягивающее черное бикини ждет вас”, – подписала снимки актриса, оставив ссылку на свой сайт. 

“Горячая сексуальная леди и горячее сексуальное тело”, – прокомментировали фото подписчики Херли.

“Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно”, – оценили снимки поклонники Херли.

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Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Контекст:

Элизабет Херли родилась в 1965 году в Великобритании. Актерский дебют Херли состоялся в 1987 году – она снялась в фильме Брюса Бересфорда “Ария”. Голливудским дебютом Херли стал фильм “Пассажир 57”, который вышел на экраны в 1992 году.

Херли в течение 13 лет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. Спустя семь лет после расставания актриса вышла замуж за бизнесмена Аруна Найара, с которым рассталась в 2011 году.

У актрисы есть сын Дэмиан (2002), отцом которого является покойный американский бизнесмен Стив Бинг –  в конце июня 2020 года покончил жизнь самоубийством.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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