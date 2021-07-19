Онколог Недозимованый объяснил, как можно определить рак кишечника до появления симптомов

Врач-онколог Анатолий Недозимованый рассказал, как можно самостоятельно определить наличие рака кишечника до появления первых симптомов. Среди тех, кто страдает данным заболеванием, фиксируется большой рост смертности.

В мире каждый год регистрируется порядка миллиона новых случаев рака толстой кишки. Наибольший прирост пациентов наблюдается в США, Канаде, РФ, странах Европы. Меньше всего случаев данного вида онкологии фиксируется в Азии, Африке, Южной Америке.

В РФ рак кишечника входит в ТОП-5 самых часто выявляемых онкологических заболеваний. На 100 тысяч человек показатель заболеваемости составляет 16,2. По словам врача, треть пациентов с колоректальным раком умирают в течение первого года после постановки точного диагноза. Если патологию выявить на первоначальной стадии, выживаемость составит 95%, на второй – 80%.

На первых этапах рак почти себя никак не проявляет. Однако у онкологии толстой кишки есть определенная особенность. Все дело в том, что опухоль начинает кровоточить до появления симптоматики. Шансы самостоятельно заметить данное кровотечение являются небольшими, но они есть.

Источник: doctorpiter.ru