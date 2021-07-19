 

Ученые: Рост количества осадков за последние 10 лет подтвердили с помощью спутников

19.07.2021, 13:02, Разное
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Японские исследователи проанализировали сведения об осадках, полученные с помощью спутников. Согласно исследованию, рост количества дождей стал тенденцией за последние 10 лет на территории Восточной Азии.
Как отметили специалисты, которые представляют Токийский университет, информация со спутников охватывает 23 года. Это позволило ученым получить представление о том, как менялся характер осадков за этот период. Выяснилось, что увеличение количества осадков за последние 10 лет вызвано усиленным переносом из тропиков влаги.

В Восточной Азии с конца июня и до середины июля выпадает рекордное количество дождей. В этот период потоки влажного воздуха встречаются с антициклоническим потоком. Несмотря на то, что данный регион нуждается в воде, наводнения, которые случаются после осадков, несут смертоносный и разрушающий характер. Ученые попытались разобраться, есть ли закономерность в этих явлениях. Они произвели объединение двух наборов данных, охватывающих период в 23 года. Были тщательно проанализированы временные ряды, которые подтвердили, что за последние 10 лет действительно выросло количество дождей. Кроме этого, увеличилось именно число экстремальных осадков, которые приводят к стихийным бедствиям.

Источник: hightech.fm



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