Анна Семенович назвала лучший возраст для рождения детей

Популярная российская певица Анна Семенович назвала идеальный возраст для рождения детей. Экс-солистке группы «Блестящие» надоело давление общества, поэтому она решила объясниться.

Семенович считает, что сейчас девушки живут в прекрасное время, у них есть возможность самостоятельно выбрать, когда становиться мамами. Артистке надоели предрассудки про возраст. Она отметила, что раньше все рожали в 16 лет, поскольку в 40 уже умирали, а в 25 лет девушку считали уже старой. Сегодня жительница в 40 лет является молодой и прекрасной. К тому же на месте не стоит медицина, имеется множество возможностей для зачатия и благоприятного вынашивания малыша.

Современным женщинам не приходится рожать в поле. Большинстве успешных дам предпочитают становиться мамами, когда полностью готовы к новой роли, как психологически, так и материально. Политики, спортсменки, актрисы рождают детей после 35 лет. К этому возрасту у них уже есть надежные мужчины рядом и финансовые средства на обеспечение наследников.

По словам Семенович, только сама жительница может выбрать, когда нужно выходить замуж и рожать ребенка. Она призвала в данном вопросе слушать только себя, а не общество. Артистка считает, что необходимо любить себя и идти по собственному счастливому пути.

Семенович решила поднять эту тему, поскольку сама нередко слышит упреки в свою сторону. За свои 40 лет исполнительница ни разу не выходила замуж, у нее нет детей. Не так давно артистка заморозила свои яйцеклетки, чтобы у нее была возможность родить, если она не сможет это сделать природным путем.