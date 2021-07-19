 

“Единая Россия” помогла принять важные законы по поддержке фермерства

19.07.2021, 12:56, Разное
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Парламентарий отметил эффективность программы комплексного развития сельских территорий. Она помогает развивать инфраструктуру и уже привлекла на село десятки тысяч людей.

Плотников напомнил о недавно принятом законе, который позволяет фермерам строить дом на своей земле. “Для этого также можно дополнительно использовать механизм сельской ипотеки”, – сказал депутат.

Законодатель отметил норму о бесплатном для граждан доведении газа до участков. Решился вопрос по упрощению системы налогообложения по патентам, снижен до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию, перечислил Плотников.

Государственная Дума 1 июня приняла закон о бесплатной газификации российских домохозяйств. В апреле партия “Единая Россия” обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением сделать процесс подключения домохозяйств к газу максимально удобным и бесплатным.

Единым оператором газификации будет “Газпром”. Граждане будут заключать комплексный договор на подключение по принципу “единого окна”, что позволит сократить сроки работ.



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