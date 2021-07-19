Мнение: Почему люди так любят жрать говно с лопаты?



Пардон, тем, кому не нравится синоним слова "навоз", а я не стал даже пропускать буквы или заковычивать, уточнять, что дело идет не о натуральном продукте, а все-таки о его информационной и ментальной составляющей, но все-таки?

Вот еще в 2016 году, когда уже было понятно (но я не хотел верить), что мой бизнес пошел на посадку – ваш покорный завел ЖЖ. И одной из первых новостей, хотя сначала я хотел сделать сайт, который все никак завести не могу, не хватает сил, людей и денег – причем в любой последовательности – была новость про то, что Германия вложила в РФ, в сельское хозяйство, 1,6 ярда Евро. Помню как сейчас.

И что я услышал в ответ? Конечно!

Да, плевать. Хлеб все равно раздают не бесплатно. Все равно все продадут за рубеж. Все равно – добавьте сами.

Прошло 5 лет, да?

Россия бьет рекорды за рекордом по зерну. Россия бьет рекорды по производству уже сельхозтехники. Россия бьет рекорды там, рекорды здесь. Недавно я оценил, что такое МС-21.

Да, мне пришлось слетать на Боинг-737 в Москву и обратно, я не летал на самолетах со времен СССР и это было очень давно. Поэтому мне было интересно все, я не отлипал от окна практически весь полет туда (обратно спал, джетлаг меня достал и догнал).

Так вот, что такое строить – свой самолет, да?

Боинг – так не умеет, это уже видно. Комплектующие – далеко не все свои. Тут я не уточняю, что и у нас все – но, в этом и разница. Наши говноеды просят постоянно, чтобы ТОЛЬКО СВОИ и тут же дрочат, ладно, давайте сегодня без купюр – на американский самолет, где разве что не слона забыли и пару трупов в обшивке в последнее время.

Аирбас – это вообще штука, которую собирают всей Европой. Германия, Франция, Испания и Англия, кажется. Мне лень искать, но суть одна – не тянут там по одиночке.

И вот МС-21. ПД-14 – двигатели пермского завода свои. А двигатель это разве что не половина самолета, двигатели – их там два, они должны быть – экономичны, надежды, относительно дешевы, их надо чинить, то есть нужен сервис и т.д. и т.п.

Супержет 100 так поимел проблем. МС-21 чуть не поимел – партнеры санкций наложили. Россия выкрутилась.

Дальше крыло – композитное, черное, т.н.

Та же самая петрушка. Договорились, санкции, пришлось резко самим хреначить. Смогли.

Сейчас запускают в серию. Выделяют деньги.

Знаете, что говорят говноеды? Но самолеты-то падают!

…ть! Зачем ты это сказал, чтобы что сделать?

А у Боинга проблем нет? А у Айрбаса нет? Какие там еще есть производители – крупные или мелкие.

Я за это людей уже ненавижу. Надо постоянно что-то обосрать, чтобы показать свою значимость.

Чувак, в России растет ИЖС! А ты видел, как взлетели цены на стройматериалы? А ты, п…р, когда они не взлетели – хвастался, что они в цене низкие? Кто настроил частных домов по всей России? Депутаты ЕДРА?

Чувак, в России много-много машин! Ну, и что – дороги-то говно! Ой, тут был смешной эпизод.

Я зашел к своим любимым знакомым и мне гражданин САМ начал говорить, что от Томска до Новосиба сделали часть дороги, на нашей стороне, это важно, просто атас. А я давно не езжу, я ж блогер, комп подушка комп.

И тут я такой – да ну? И ты мне это в глаза говоришь? Да, неужели в России нашлось что-то хорошее?

О, как это было красиво! Гражданин побледнел, глаза забегали, он реально в голове искал ведро говна, чтобы быстро-быстро загладить свой позор! Много лет мне оппонируя, что все плохо, он при мне похвалил Россию! Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу.

Но все обошлось, я перевел тему и быстро-быстро убежал – зачем мучать человека, хотя уверен, двойную дозу говна ему пришлось принять – ведь иначе как жить – в этой стране?

Вот и спустя два года, почти, ведения Ютуб-канала, когда аудитория сильно разраслась, я не перестаю понимать тех, кто льет мне дерьмо в комментарии. Объективности ради и справедливости для.

Почему вы, не приходите на свадьбу и не говорите – ну, справедливости ради, надо заметить, что невеста-то жирная? Или, объективности для, надо уточнить, что жених – кабель?

Почему вы не приходите на юбилей и не говорите: ну, объективности для, стоит уточнить, что юбиляр-то мудак и старпер?

Почему, в конце-концов, вы не подходите к зеркалу и спрашиваете себя? Справедливости ради, на меня смотрит ленивое говно, которое способно только ныть и искать виноватых?

Вопросы, вопросы, вопросы…

Счастья вам.

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