 

Мнение: Путинский костыль

19.07.2021, 12:30, Разное
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В Мещанском суде Москвы развернулось действие, которое не вызвало бы удивления, если бы произошло на протестном митинге или на форуме оппозиционеров далеко за пределами России. В зале судебного заседания на глазах у трех профессиональных судей, рассматривающих «Дело Магомедовых», обвинение де-факто проявило неуважение к российской судебной системе. Речь не об отдельном судье-оборотне, а именно обо всей судебной вертикали. Потому что подсудимых обвиняют в том, что они обратились с иском в арбитражный суд — и выиграли. Подробности можно прочитать здесь.

Но мне другое интересно. 19 декабря 2011 года Владимир Путин прилетел в Туву, в 40-градусный мороз доехал до места начала стройки железной дороги Кызыл — Курагино, прошел буддийский субурган — «небесные ворота» — и лично забил первый серебряный костыль в основание первой железной дороги в Туве, которую планировали построить за четыре года. Но не построили.

Вот как сегодня выглядит то место, где Путин дал старт стройке.

Серебряный костыль, вбитый Путиным, сперли…

Почему остановилась стройка? Потому что 10 декабря 2012 года было принято решение правительства об исключении железной дороги Кызыл — Курагино из числа проектов, получающих государственное финансирование. Контракт с генподрядчиком было предложено расторгнуть. Но генподрядчик от расторжения контракта на условиях заказчика отказался. И обратился в арбитражный суд с требованием компенсации уже понесенных затрат. Суд удовлетворил иск. Решение устояло во всех инстанциях, вплоть до Верховного Суда России. А сегодня обращение в Арбитражный суд – один из эпизодов, который вменяется братьям Магомедовым и другим «участникам ОПС», как преступление…
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Что-то явно пошло не так с возведением железной дорогой Кызыл-Курагино. Может 19 декабря 2011 года, проходя через «небесные ворота» – буддийский субурган – участники церемонии начала строительства дороги, разгневали местных шаманов? А Магомедовых назначили стрелочниками? Кто же должен ответить и за то, что железной дороги до сих пор нет? А заодно и за пропавший путинский костыль ответить?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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