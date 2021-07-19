 

СМИ: звезда “Сумерек” Кристен Стюарт вышла замуж

19.07.2021, 12:24, Разное
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Звезда вампирской саги “Сумерки” и исполнительница роли принцессы Дианы в одном из самых ожидаемых фильмов этого года “Спенсер” о принцессе Диане сочеталась браком со своей девушкой. Такой вывод сделали журналисты западных изданий и фанаты 31-летней звезды после публикации новых фотографий влюбленных. Папарацци удалось сфотографировать девушек в аэропорту Лос-Анджелеса – у обеих на безымянных пальцах были надеты одинаковые кольца. Причем и Кристен, и Дилан носят украшение на левой руке.

Стюарт и Мейер вместе уже почти два года – впервые Стюарт застали в компании сценаристки в августе 2019-го. Ни Стюарт, ни Мейер свою личную жизнь (как и новость о возможной свадьбе) с журналистами не обсуждают, но в социальных сетях часто публикуют совместные фото. 

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Кристен Стюарт и Дилан Мейер

Расставшись с коллегой по франшизе “Сумерки” Робертом Паттинсоном в 2012 году, Кристен почти сразу начала встречаться с личной ассистенткой Алисией Каргайл, но долгое время скрывала свои гомосексуальные отношения. Каминг-аут актриса совершила в 2016-ом, и потом уже свободно говорила о том, что предпочитает женщин.

Мне не стыдно было стать открытой лесбиянкой. Просто я не люблю публичность в этом вопросе. Это было похоже на воровство. Это был период моей скрытности, − рассказала звезда в одном интервью. Актриса также рассказала, что семья ее полностью поддерживает, хотя давление общества было ощутимым:

Я была ребенком и чувствовала себя оскорбленной. Сейчас я наслаждаюсь этим, – заявила актриса.

Кристен Стюарт и Алисия Каргайл, 2016 годРоман с Алисией Каргайл продлился два года. По сообщениям западных СМИ, Кристен даже сделала официальное предложение руки и сердца своей возлюбленной, но до свадьбы дело так и не дошло. В то время Кристен была в активном поиске – она недолго встречалась с бывшей возлюбленной Кары Делевинь Энни Кларк, а потом появились слухи, что у актрисы роман с лидером группы PVRIS Линдси Ганнулфсен. Сплетни не подтвердились, а Кристен появилась на публике с французской певицей Соко – Стефани Соколински.

Самые долгие отношения в тот период у Кристен были с моделью Стеллой Максвелл. Девушки то сходились, то расходились, после чего Стюарт закрутила короткий роман со стилистом Сарой Динкин. Но все изменилось, когда Кристен сошлась с давней подругой, с которой знакома больше восьми лет, – Дилан Мейер. Похоже, Стюарт наконец-то обрела свое счастье.

Кристен Стюарт и Дилан Мейер, ноябрь 2019 года



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