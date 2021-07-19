Учившийся в РФ нигериец погиб, спасая тонущую девушку

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19.07.2021, 12:20, Новости дня
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Выходец из Нигерии и студент Калининградского государственного технического университета (КГТУ) Элуемунор Ричард Оказия пытался спасти тонувшую в Зеленоградске девушку, но погиб сам.

«Со своей молодой женой и другом он отдыхал на городском пляже в районе колеса обозрения, когда увидел в воде девушку, зовущую на помощь. Течение уносило ее от берега. Четверо парней бросились спасать девушку. Ричард первым доплыл до нее и вытолкнул из течения. Остальные ребята помогли ей выбраться на берег. Однако сам Ричард выплыть на берег не смог. Его тело вынесло волной в ночь на воскресенье, о чем и сообщили его жене», – цитирует сообщение вуза РИА «Новости».

Элуемунор Ричард Оказия приехал в Калининград два года назад, он учил русский язык на подготовительном отделении довузовской подготовки иностранцев. После этого стал студентом первого курса факультета автоматизации производства и управления. Недавно женился.

В региональном следственном управлении СК пояснили, что четверо мужчин в субботу стали жертвами сильнейшего отбойного течения у берегов Балтийского моря. Кроме студента погибли двое мужчин, спасавших своих детей. Еще один 61-летний калининградец погиб после того, как его унесло в море.



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