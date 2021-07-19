 

Собянин сообщил о снижении заболеваемости COVID в Москве четвертую неделю подряд

19.07.2021, 12:20, Новости дня
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Число вновь выявленных больных коронавирусом и их госпитализаций продолжает снижаться, если ситуация будет улучшаться, задействованные в борьбе с COVID-19 врачи и медсестры поликлиник смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, мы сейчас работаем в условиях пандемии, и большая нагрузка ложится на врачей, медсестер, которые работают в выездных бригадах, КТ-центрах, – вы достойно справляетесь. Должен сказать, что у нас уже четыре недели подряд идет снижение заболеваемости», – обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра номер 6, филиала номер 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

«По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», – добавил Собянин, передает РИА «Новости».

Ранее Собянин сообщил, что с 19 июля в Москве для посетителей ресторанов будет отменена система пропуска по QR-коду, который подтверждает вакцинацию против коронавируса или же недавнее прохождение ПЦР-теста. В то же время пласти Москвы заявили о продолжении проверок в ресторанах и клубах после отмены QR-кодов. 



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