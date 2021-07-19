Названы сроки начала модернизации «Гагаринского старта» на Байконуре

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин полагает, что все вопросы по финансированию «Гагаринского старта» на Байконуре будет решены и его модернизация начнется в следующем году.

«Я думаю, что завершится все хорошо, и мы стартанем по модернизации уже в следующем году», – передает РИА «Новости» слова Мусина.

Мусин напомнил, что модернизировать стартовый комплекс будут совместно РФ и Казахстан, а инвестором выступит ОАЭ. Договоренность между двумя странами уже есть, но «с Арабскими Эмиратами мы еще в процессе», сказал министр.

Напомним, в апреле глава администрации города Константин Бусыгин заявил, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в текущем году.