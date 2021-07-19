 

В Украине чиновники сегодня впервые сдают экзамен по государственному языку

19.07.2021, 12:12, Новости дня
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Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9.30. Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9.30 до 11.30, с 12.30 до 14.30 и с 15.30 до 17.30.

Для проверки работ и установления уровня владения государственным языком аппарат Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка и сама Комиссия имеют 15 календарных дней.

На сегодня экзаменационные площадки обустроены в Киеве, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона вступили в силу в 2020-м и 2021 году. Так, с января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

С 16 июля вступили в силу еще ряд норм закона. В частности, в Украине ввели обязательный экзамен на уровень владения государственным языком для будущих госслужащих и претендентов на получение украинского гражданства. Кроме этого, все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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