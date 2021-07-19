 

“Такие счастливые, аж “бесите”. Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы

19.07.2021, 12:12, Новости дня
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“Сегодня целый день идет дождь. Солнца нет, зато есть гроза. Счастливые молодые родители выбрались из дома, чтобы насладиться летом”, – прокомментировала происходящее на камеру певица.

“Прям такие счастливые, аж “бесите”, – отреагировали на ролик фолловеры.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева и Меладзе поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). В апреле 2021 года у них родилась дочь Агата.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

После рождения дочери супруги начали снимать шуточные ролики, в которых показывают жизнь родителей маленького ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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