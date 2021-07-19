 

В пяти областях Украины не зафиксировали ни одного случая COVID-19 за сутки. Все регионы – в “зеленой” зоне карантина

19.07.2021, 12:12, Новости дня
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В частности, за последние сутки не было выявлено случаев COVID-19 в Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, и Черниговской областях.

По информации Минздрава, в воскресенье в Украине подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии), больше всего – в Киеве (82).

Согласно индикаторным данным ведомства на 19 июля, все регионы Украины пребывают в “зеленой” зоне эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

16 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа и установил с 17 июня “зеленый” уровень эпидемической опасности. Об этом говорится в постановлении правительства №611, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, запрещается пребывания лиц в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. Кроме того, запрещено пребывания граждан на улицах без документов, удостоверяющих их личность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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