 

Бурную реакцию в Сети вызвал доклад ЮНИСЕФ о голоде на Украине

19.07.2021, 12:08, Разное
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Опубликованный накануне доклад ЮНИСЕФ (Детского фонда ООН) о продовольственном кризисе на Украине вызвал в Сети бурную реакцию. Пользователи из Болгарии очень эмоционально прокомментировали ситуацию, оставив множество негативных отзывов.
ООН регулярно мониторит состояние тех или иных сфер жизни во всем мире. Ее подразделение ЮНИСЕФ исследует ситуацию с защитой и условиями жизни детей. В своем новом докладе, опубликованном накануне, организация отметила, что почти 10 миллионов человек на Украине в той или иной степени сталкиваются с голодом. Обнародованная информация вызвала бурное обсуждение в Сети.

Для 40-миллионной Украины доля голодающих составляет порядка четверти населения. Это огромная цифра, что не может не беспокоить ЮНИСЕФ и ООН. Не оставило равнодушным такое положение дел и болгарских пользователей интернет-сети. Многие из них отметили, что голод на Украине в 21 веке стал ценой демократии. Демократам, по утверждению ряда комментаторов, нужна земля, а не люди.

Были среди откликов на доклад и иронические советы обратиться за помощью к Соединенным Штатам. Для сравнения некоторые из комментаторов привели цифру численности украинцев в России. При этом многие из 3 миллионов «российских» украинцев приезжают в РФ на заработки. Россияне же не ездят работать на Украину, несмотря на ее стремление к европейскости.

Стоит отметить, что пользователи интернета также напомнили, что нынешний голод на Украине уже не первый. Тех украинцев, которые не могут прокормить семью, болгары приглашают приехать в их страну, так как многие в Болгарии выехали из сел, оставив пустующими дома.

Источник: riafan.ru



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